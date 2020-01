Moça, chega de correr atrás da ovelha perdida!

Existe tanta gente interessante a sua volta, mas parece que você cisma com aquela pessoa que tem um luminoso PROBLEMA estampado na testa. Na sua frente você vê uma imensidão de verde por onde poderia caminhar em paz ao lado de um rebanho lindo de ovelhas bondosas, mas você cisma em correr, afoita, atrás da ovelha rebelde.

As ovelhas brancas estão ali, acenando para você com as melhores intenções, com o amor mais sincero, mas você quer o êxtase de recuperar o que parece irremediavelmente perdido.

As ovelhas brancas estão ao seu lado como anjos na Terra, mas para você a companhia delas parece monótona. Você precisa sentir a excitação de ter perto de si o que quer se distanciar com desespero.

Um bom pastor vai atrás da ovelha rebelde até certo ponto e só depois de assegurar que as outras ovelhas estão seguras. O bom pastor sabe até onde ir para não se perder de si. Ele sabe que há um limite para perseguir o que não deseja voltar.

O bom pastor não se perde atrás do que não está nem aí para ele. Mas você perde a cabeça por quem não tem noção alguma de amor e sai correndo atrás da ovelha que não quer fazer parte de algo maior.

Repara, as ovelhas brancas da sua vida foram largadas ao léu e você está agora perdida numa imensidão de incertezas, sem saber direito o que fazer.

Ei, resgata seu cajado. Apruma seu corpo. Volta para sua verdade. Um dia se a ovelha rebelde quiser ela retorna e quem sabe as coisas possam ser diferentes, mas você não vai se perder correndo atrás dela. Você vai voltar para si e ser a dona da sua história. Vai fazer seu próprio caminho com planejamento, tempo e cuidado e vai reencontrar aqueles que enxergam e aceitam você do jeito que é.

Volta para as pessoas que com a simples presença carinhosa te fazem entender o seu valor. Esquece essa alegria efêmera de quem acha moeda na rua. De quem resgata o que quer se perder. Esquece essa alegria efêmera de quem vai longe atrás do que não vale a pena e quando cai em si percebe que tem um longo caminho para voltar.

