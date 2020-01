Moça, você não tem dedo podre. O que você tem é coração mole

No meio da corrida ela me falou “Eu tenho dedo podre para homens”. Na hora, meio sem fôlego, eu garanti que não só ela, mas muita gente também pensa o mesmo. Na verdade ela e muitas outras mulheres não têm dedo podre, mas sim um coração muito bom, ou melhor, um coração mole.

Existem homens que não querem nada da vida além de conquistar. Manter um relacionamento com respeito e maturidade não está no plano deles. Quase sempre esses homens têm uma lábia maravilhosa. Falam tudo que as mulheres querem ouvir, mas em certo momento pisam feio na bola.

O que acontece é que algumas mulheres já perceberam que ações valem mais que mil palavras. Para uma mulher atenta é até razoavelmente fácil perceber qual homem vai trazer, mais cedo ou mais tarde, um grande desgaste e sofrimento emocional. Essas mulheres não se deixam enganar. Os sinais de uma relação complicada quase sempre surgem lá no começo.

Mas quando se tem um coração mole é fácil ser convencida de que as coisas não são “bem assim”. Mulheres de coração mole desculpam rápido. Entendem o que não pode ser entendido. Acreditam de forma ingênua que é possível um homem sumir por dias e ainda assim estar loucamente apaixonado por elas.

Essas mulheres aceitam pouco e dão muito de si. Elas entram de forma cega em relações visivelmente desastrosas e saem dessas relações bastante machucadas.

É preciso saber enxergar a verdade no outro e para isso é essencial abandonar as ilusões. Não adianta idealizar. É preciso observar. Perguntar. Ver se há no outro a intenção de fazer planos comuns. É preciso saber que nem todos têm um coração bom. Que há quem minta sem ficar vermelho. E que há quem traia sem ter remorsos.

Escolha ser feliz. Não lute por um amor que existe apenas no seu coração. O seu dedo não é podre. É que é muito fácil ver príncipe em sapo quando não se olha bem. É que você tem sido compreensiva demais. É preciso ser uma pessoa boa, mas para quem realmente merece.

Permita que um amor bom chegue até você, mas antes tire da frente, sem dó, quem não vale a pena. Quando você fizer isso o seu dedo vai apontar, com certeza, para quem realmente vale a pena.

***

