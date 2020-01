Morador de rua é hospitalizado e seus 4 cachorros ficam esperando na porta

Não existe amor mais sincero e desinteressado do que aquele entre uma pessoa em situação de rua e seus cães. Ambos à margem da sociedade e expostos a todas as provações, eles se unem para uma bonita troca de afeto.

Mais uma prova de que esse amor existe é a história de César, que vive nas ruas da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, e adotou como parceiros quatro cães abandonados. A ligação entre eles é tão forte que quando o homem foi parar no hospital, seus leais amigos de quatro patas se puseram plantados na porta da Instituição, esperando ansiosamente pelo retorno dele. Tem amor mais lindo, gente?!

O caso aconteceu em uma madrugada de domingo, perto das 3 horas da manhã. Cesar foi ao Hospital Regional Alto Vale em Rio do Sul-SC para buscar ajuda e tratamento para uma condição de saúde que estava enfrentando. Os médicos, então, começaram a fazer perguntas para compreender melhor o histórico médico e estado atual de Cesar, antes de prosseguirem com o tratamento. Com todos os esses procedimentos, a conversa não foi rápida e ele acabou ficando no hospital por algum tempo.

Ao longo de todo esse tempo, ele não esteve sozinho. A enfermeira Cris Mamprim notou que haviam quatro cãezinhos esperando por Cesar do lado de fora do hospital, e não saíram dali até que seu amigo estivesse totalmente pronto para ir embora.

Cris ficou tão emocionada com a situação que fez uma publicação em seu perfil no Facebook, que rapidamente alcançou pessoas de todas as partes.

Cesar pode não ter muita coisa, mas tem amigos fiéis que nunca sairiam do seu lado, e isso já o torna grandemente abençoado!

