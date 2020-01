Musical inspirado em “A Hora da Estrela” terá Laila Garin como protagonista

A atriz baiana, Laila Garin, estará de volta aos palcos em 2020. Conhecida por produções teatrais brasileiras como ‘Elis, a Musical’ e ‘Gota D’Água [A Seco]’, ela será protagonista de uma adaptação musical do livro ‘A Hora da Estrela’, de Clarice Lispector. O novo espetáculo chega aos palcos com roteiro de André Paes Leme, que também dirigirá o espetáculo, segundo informações do jornal O Globo.













‘A Hora da Estrela’ é a obra mais conhecida de Clarice Lispector e retrata tanto a condição sociológica dos nordestinos ao chegar às metrópoles do Sudeste no século XX, quanto a psicológica em relação à passividade e falta de protagonismo na própria vida. Girando em torno de Macabéa, a narrativa conta a história de uma jovem do Nordeste que parte para o Rio de Janeiro para trabalhar como datilógrafa, mas ao chegar à capital fluminense, precisa lidar com a inadequação da nova realidade na cidade grande.





Toda a história é contada sob a perspectiva do narrador onipotente Rodrigo, que acompanha cada momento da personagem até seu fatídico destino, único momento na vida em que ganha algum destaque.O espetáculo contará com canções de Chico César, criadas especialmente para o musical que estreia no ano do centenário da escritora e jornalista homenageada.





A produção será assinada pela Sarau Agência de Cultura, de outros sucessos como ‘Suassuna – O Auto do Reino do Sol’ e ‘Musical Elza’, que repete mais uma parceria com Laila e Paes Leme. Em cena, Laila terá uma dupla jornada. Viverá o narrador da história, Rodrigo S.M., e Macabéa, protagonista da história.





