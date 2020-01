NETFLIX disponibiliza em fevereiro todas as sensíveis e emocionantes animações do estúdio Ghibli

Quem nunca se emocionou assistindo filmes como A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, ou Princesa Mononoke, terá uma chance de ouro. Isso porque a Netflix disponibilizará, a partir de fevereiro, todas as outras produções do Studio Ghibli.

As animações do famoso estúdio japonês entrarão no catálogo em três levas. Confira o cronograma de lançamentos dos filmes,:

● 1º de fevereiro de 2020:

○ O Castelo no Céu (1986), Meu Amigo Totoro (1988), O Serviço de Entregas da Kiki (1989), Memórias de Ontem (1991), Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1992), Eu Posso Ouvir o Oceano (1993) e Contos de Terramar (2006)



● 1º de março de 2020:

○ Nausicaä do Vale do Vento (1984), Princesa Mononoke (1997), Meus Vizinhos, Os Yamadas (1999), A Viagem de Chihiro (2001), O Reino dos Gatos (2002), O Mundo dos Pequeninos (2010) e O Conto da Princesa Kaguya (2013)



● 1º de abril de 2020:

○ Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins (1994), Sussurros do Coração (1995), O Castelo Animado (2004), Ponyo – Uma Amizade que Veio do Mar (2008), Da Colina Kokuriko (2011), Vidas ao Vento (2013) e As Memórias de Marnie (2014)

TODOS OS 21 FILMES DO ESTÚDIO GHIBLI VÃO ESTAR DISPONÍVEIS A PARTIR DE FEVEREIRO. EU TÔ GRITANDO SIM!! pic.twitter.com/0hNfN1o6s6 — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) January 20, 2020

Os longas serão legendados em 28 idiomas e dublados em até 20 línguas.

