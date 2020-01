No Japão, alunos limpam até banheiro da escola para aprender a valorizar patrimônio

Notícias relacionadas

Em qualquer escola da América Latina, é comum ver pessoas encarregadas de manter a limpeza; no entanto, no Japão, os mesmos alunos são responsáveis ​​pela limpeza.Na maioria das escolas, os alunos do ensino fundamental e médio, além de varrer, esfregar e servir um lanche como parte de sua rotina escolar, também precisam lavar os banheiros; uma prática conhecida como o-soji.O professor Toshinori Saito disse:"Na escola, o aluno não apenas estuda os assuntos, mas também aprende a cuidar do que é público e a ser um cidadão mais consciente. E ninguém afirma, porque sempre foi assim."Além disso, as escolas japonesas não têm lanchonetes ou cantinas, então os alunos comem nas salas de aula e eles mesmos são responsáveis ​​por organizar tudo e servir seus colegas de classe.Quando terminam o lanche, eles se limpam.Os alunos são divididos em grupos, sendo cada um deles responsável pela lavagem do que foi usado durante a refeição e pela limpeza da sala de aula, corredores, escadas e banheiros em um sistema rotativo coordenado pelos professores.Isso não significa que as escolas no Japão não tenham funcionários encarregados da limpeza; sim, existem e eles são conhecidos como yomushuji . Mas o-soji é uma tradição que existe em instituições educacionais."Eu também ajudei a cuidar da escola, assim como meus pais e avós, e estamos felizes em receber a lição de casa porque adquirimos uma responsabilidade".– Professor Toshinori SaitoPara que estrangeiros e seus filhos entendam como as tradições funcionam nas escolas japonesas, muitas cidades contrataram assistentes bilíngues. Por exemplo, a brasileira Emilia Mie Tamada trabalha na província de Nara, adjacente a Kyoto, onde já é voluntária há mais de 15 anos.E com relação às crianças japonesas fazendo a limpeza, Mie disse:"Durante todo esse tempo, não me lembro de nenhum pai que tenha questionado a participação de seu filho na limpeza da escola".Provavelmente, aos olhos dos estrangeiros, o sistema educacional do Japão pode parecer rígido ou muito rigoroso, mas na realidade o que eles estão tentando destacar é que a educação é considerada um assunto muito sério.Certamente, podemos aprender muitas coisas com as escolas do Japão. Por enquanto, veja como o trabalho de limpeza é feito nas escolas do Japão.