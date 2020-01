O brasileiro que entrou no livro dos recordes ao conhecer 196 países.

Quase um ano após deixar sua casa, o pernambucano Anderson Dias, de 26 anos, alcançou seu objetivo de entrar para o livro dos recordes, se tornando o primeiro brasileiro a conhecer todos os países do mundo e também o ser humano mais rápido a ter executado esse feito –543 dias.

Foi ao chegar em Cabo Verde, na África que Anderson bateu sua meta, no dia 22 de novembro do ano passado.

A vontade de largar tudo para seguir o sonho aconteceu surgiu em Anderson depois de um intercâmbio na Irlanda, quando descobriu seu amor por viagens. Antes disso, o aventureiro vendia capinhas de celular e rodava o Brasil com seus produtos.

“É um privilégio viajar sozinho da mesma forma que é um grande desafio sair da sua zona de conforto, buscar novas experiências e enfrentar seus medos. Posso dizer que é um grande desafio que no final tem um presente”, conta.

Em sua conta do Instagram (196 Sonhos), Anderson divide seu dia a dia com seus seguidores. “Não tenho filtro no que eu falo. Falo como se estivesse conversando com meus amigos, não me censuro, não me obrigo a falar as coisinhas corretas. Algo que prezo é não falar muito palavrão”, conta.

Esse jeito despojado de lidar com o público o fez conquistar mais de um milhão de seguidores e transformar o sonho em profissão.

Assim como muitos digitais influencers, Anderson garante seu salário fazendo publicidade, dando cursos online e outros meios. Essa é apenas uma das formas de ganhar dinheiro. “Na Internet tem várias possibilidades de fonte de renda. A questão é que as pessoas não querem sair da zona de conforto, largar o certo para tentar o duvidoso”, explica.

Com informações de Catraca Livre

