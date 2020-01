Perdemos Piet Schoenmaker, o embaixador da Expoflora

“A vida é assim! O câncer veio, mas a gente aprende a dançar conforme a música”

“A dança tem poder de inclusão, de trazer harmonia. Ela ensina que você faz parte de um todo e que é preciso cuidar do todo com energia e sincronia. Para isso, a pessoa tem que se moldar para entrar no ritmo e assim é a vida também”, Piet em entrevista para o Portal Holambrense

Holambra, cidade localizada na região de Campinas, é uma colônia holandesa que possui uma tradição anual quando no mês da entrada da primavera, setembro, realiza uma grande festa típica: a Expoflora. A festa é caracterizada por danças e comidas típicas, decorada com milhares de flores e, até o último dia 11 de janeiro de 2019, também contada com a presença de seu embaixador e participante da Expoflora desde a primeira edição: Piet Schoenmaker.Quem, como eu, esteve nessa festa por talvez mais de uma dezena de vezes, sabe que Piet era presença constante em toda a organização, nas danças, e também era uma das figuras que estava presente na Chuva de Pétalas, atração que encerra cada dia de festa. Mas sua figura ia além do "estar presente", uma vez que sua simpatia, carisma e força eram características fortemente perceptíveis. Ele tratava os turistas muito bem, cumprimentava-os, brincava e dançava com eles. Ele era uma pessoa ímpar e, certamente, será inesquecível.Piet Schoenmaker, aos 75 anos, faleceu em Campinas vitimado por um câncer.Na última entrevista ao Portal Holambrense , em novembro de 2019, disse Piet:Piet Schoenmaker chegou ao Brasil em 1959 e deixa um legado de trabalho e reforço da tradição holandesa no país.Siga em paz e obrigada!