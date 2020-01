Pit bull visto como como “agressivo” recebe carinho pela 1ª vez em abrigo e se derrete de amor

Logo que chegou em um abrigo de animais na cidade de San Bernardino, Califórnia (EUA), o pit bull de nome Cruz foi vítima do estigma que a sua raça carrega, sendo visto como “agressivo”, sem que antes tenham lhe aplicado testes e sem que seu histórico fosse checado.

Ao notar o animal encolhido em seu canil, claramente muito triste, uma das voluntárias do abrigo, Maria Sanchez, se ajoelhou e pôs-se a conversar com o doguinho. Aos poucos, Cruz foi assimilando o tom de voz amigável da mulher e foi se aproximando, até chegar perto o suficiente para que ela pudesse acariciá-lo.



Após um longo tempo sem receber carinho, o cão se derreteu nas carícias acolhedoras de Maria e não queria mais sair.

O vídeo que registra a cena foi compartilhado nas redes sociais e gerou imensa repercussão, mostrando que tudo que um animal precisa é de amor e aceitação. Além disso, agora Cruz está recebendo todo o carinho do mundo no seu novo lar com sua nova família. Isso mesmo, ele foi adotado!

