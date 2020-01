Uma pomada produzida a partir de componentes da água de coco vem se mostrando eficiente na prevenção e tratamento de lesões de pele, como escaras e feridas diabéticas. Agora, aquela ferida que demora a sarar pode cicatrizar com um produto simples, desenvolvido na Universidade Estadual do Ceará (UECE), através do curso de Mestrado Profissional em Biotecnologia em Saúde Humana e Animal (MPBiotecé)

Agora, aquela ferida que demora a sarar pode cicatrizar com um produto simples, depois de 16 anos de pesquisa e testes, uma pomada cicatrizante feita à base de água de coco, em pó, vai ser comercializada em todo o país.

Os pesquisadores exploraram o poder curativo do açúcar presente na água da fruta, como explica a professora e pesquisadora Cristiane Mello.

“As pessoas mais antigas sabem que açúcar cicatriza ferida, então, a gente enxugando água de coco viu que tinha muitos açucares e outros componentes bons para cicatrização e, ao longo do tempo, veio padronizando esse uso, estabelecendo a água de coco e transformando ela em pó para ficar padronizada. E ela tem substâncias ideais para acelerar a cicatrização das feridas, que são os hormônios vegetais.”

Em 2018, na fase final dos estudos, os testes clínicos foram realizados em pessoas que sofriam com as feridas nos pés, em consequência da diabetes. Segundo a pesquisadora Cristiane Mello, o produto também foi testado nos pacientes em tratamento de câncer de cabeça e pescoço.

A pesquisadora acrescenta que, com o uso da pomada à base de água de coco em pó, o tempo de cicatrização diminuiu de forma significativa.

A pomada feita à base de água de coco é um produto vegano, sem conservantes, também pode ser prescrita para uso em animais. A estimativa é que o medicamento custe um terço do valor de produtos similares à venda no país.

Com informações de Radio Agência Nacional

The post Pomada à base de água de coco em pó acelera cicatrização, principalmente para diabéticos appeared first on CONTI outra.

Notícias relacionadas

source https://www.contioutra.com/pomada-a-base-de-agua-de-coco-em-po-acelera-cicatrizacao-principalmente-para-diabeticos/