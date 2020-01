Restaurante “mágico” em São Paulo conquista fãs de Harry Potter

O restaurante “Vassoura Quebrada” é um espaço mágico e inovador, localizado na cidade de São Paulo. O local, além de ser personalizado para parecer um cenário digno de filme, ainda promete uma experiência gastronômica através de seus hambúrgueres artesanais.

A hamburgueria tem uma temática própria que leva o visitante a uma imersão sensorial, seja pela ambientação, pelo tipo de cardápio e atendimento oferecido no estabelecimento. O legal é que os visitantes realmente entram no clima e, inclusive, chegam a ir vestidos com suas roupas de bruxos, em especial os fãs da saga Harry Potter. Mas, esteja ciente que os não-mágicos são também muito bem-vindos no estabelecimento.





Inspirados no filme Harry Potter, os donos de Vassoura Quebrada quiseram trazer a magia do mundo da bruxaria para a vida real, decorando todo o espaço a rigor com vassouras, chapéus e quadros assustadores. Até mesmo os próprios empregados se apresentam com um avental e chapéu de bruxo, entregando uma varinha logo que os clientes se acomodam nas mesas. A tal é usada como utensílio sempre que alguém precisa da ajuda dos atendentes.



A experiência não acaba por aí, no menu existem várias opções “mágicas”, desde a Cerveja Espumosa até algumas poções, como o Crush Blush, uma poção do amor! “Preparada com poderosos elixires mágicos, (…) é o pedido certo para desenrolar de vez aquela relação que está morna”, e claro, os famosos hambúrgueres.

Sem dúvida, o Vassoura Quebrada é uma oportunidade única e merece ser visitado por todos aqueles que amam o mundo da magia! Para saber mais sobre o restaurante, clique aqui.

