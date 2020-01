“Uma gota de amor é mais que um oceano de intelecto”

Blaise Pascal

Essa frase atribuída a esse grande pensador francês Blaise Pascal é muito verdadeira e profunda. Vivemos num mundo onde muitas vezes o intelecto é colocado em primeiro plano e o amor é jogado de escanteio.

Um gesto de amor, por menor que seja, tem uma reverberação infinitamente maior do que o intelecto por si só. Claro que ele tem sua importância, mas se ele não estiver de mãos dadas com o amor, se torna pura arrogância, podendo causar bem mais danos do que benefícios.

O Pascal foi uma dessas almas grandiosas. Infelizmente morreu muito jovem, com apenas 39 anos, após ter adoecido gravemente e não resistiu devido a sua fragilidade imunológica. Teve contribuições em diversas áreas: Matemática, Física, Ciências, Filosofia e Teologia. Desenvolveu equações famosas utilizadas até hoje como o triângulo de Pascal, teorias da análise combinatória, probabilidade etc. Na Física desenvolveu estudos da Hidrostática. Na Filosofia foi um dos maiores e mais famosos racionalistas e seus livros serviram de base para muitos estudos teológicos posteriores, entre tantas outras coisas que você pode conhecer lendo mais sobre a sua vida e obra.

Apesar de ser um mega intelectual, ele tinha total consciência de que o amor é algo muito superior, que sem o amor não seríamos nada, como diria o apóstolo de Jesus, Paulo de Tarso.

Eu acho bonito saber que muitos dos grandes gênios da humanidade tinham essa consciência de que o amor deve estar acima de qualquer intelectualismo vazio. Por exemplo. Albert Einstein disse: “O amor é o tecido do universo”. Em outras palavras, é o amor que tece tudo o que existe ou mesmo o desconhecido. Uau! Só nessa frase é possível viajar nos pensamentos…

O pai da Psicanálise Sigmund Freud tem uma frase famosa na qual diz: “Em última análise, precisamos amar para não adoecer”. Tenho uma forte impressão de que é exatamente por essa constatação dele que estamos vivendo numa sociedade tão adoecida e tão triste, com cada vez mais pessoas depressivas, ansiosas, com fobias diversas etc. O amor é o caminho de cura para todas as doenças!

Outro pensador que admiro imensamente é o psicanalista Carl Jung, que na sua bela obra “Memórias, sonhos e reflexões”, escreveu sobre sua viagem ao Novo México, no qual entrou em contato com os índios pueblos, cuja cultura é absolutamente diferente da europeia, onde ele nasceu.

Num trecho especial do livro ele transcreve uma fala que teve com um índio que comentou:

“Os brancos sempre desejam alguma coisa, estão sempre inquietos, e não conhecem o repouso. Nós não sabemos o que eles querem. Não os compreendemos e achamos que são loucos!”.

Perguntei-lhe então por que pensava que todos os brancos são loucos. Respondeu-me: “Eles dizem que pensam com suas cabeças.”

“Mas naturalmente! Com o que você pensa?”, perguntei, admirado.

“Nós pensamos aqui”, disse ele, indicando o coração…

Carl Jung



*******

Ao entrar em contato com tanta sabedoria, eu cada vez me convenço mais sobre o poder do amor e o quanto ele transforma a nossa vida. Esses pensadores que citei e tantos outros só se tornaram memoráveis e admirados até hoje porque tinham essa consciência.

Meu intuito com esse breve texto é estimulá-lo a valorizar muito mais os seus sentimentos, porque a nossa própria vida inserida nesse mundo caótico, por si só já nos impõe que sejamos muito racionais e pragmáticos.

A grande questão é o equilíbrio entre razão e sentimento. Ponderar os dois é um desafio que considero delicioso e, a meu ver, é o principal caminho para a sabedoria…

***

Imagem de capa: © cloudy_thurstag/ Instagram

