Owen Colley, de apenas 6 anos foi sensibilizado com as imagens de animais sofrendo nos incêndios florestais que atingiram a Austrália nos últimos meses, o pequeno então, decidiu colocar a mão na massa!

O menino, que vive em Hingham, no estado de Massachussets (EUA), começou a fazer pequenos coalas de argila e com a ajuda de seus pais criou uma campanha online para arrecadar dinheiro para a causa. Até o momento já foram arrecadados quase US$ 200 mil (cerca de R$ 832 mil), em apenas uma semana.

A ideia começou quando Owen viu na televisão uma reportagem sobre os incêndios. Sua mãe, Caitlin, contou à CNN que o pequeno, no momento, perguntou se algum animal tinha se machucado.

Ao ouvir que sim, ele foi para o quarto e, quando voltou, trouxe um papel. Nele, Owen havia desenhado um coala, um canguru e um dingo (espécie de cão selvagem australiano) na chuva. Era o que ele desejava para os animais da Austrália.

“Foi a primeira vez que ele desejou algo para outros. Perguntamos se ele queria ajudar e foi assim que tivemos a ideia. Ele faria pequenos coalas de argila e nós mandaríamos para quem doasse para os australianos que estão ajudando os animais”, explicou Caitlin.

Até agora, Owen já fez 55 coalas de argila, mas os números devem crescer. Na página da campanha , quem fizer uma doação acima de US$ 50 (cerca de R$ 208) tem direito a um coalinha.

O dinheiro arrecadado com as doações vai para o Wildlife Rescue South Coast, grupo de resgate que cuida de animais no estado australiano de Nova Gales do Sul.

Segundo a entidade, US$ 25 são suficientes para alimentar um filhote de canguru ou coala durante um mês. Ou seja, Owen e sua família estão colaborando muito para que os animais sobrevivam aos incêndios. Pequenas ações podem se tornar grandes realizações!

Com informações de R7

The post Vendendo coalas de argila, garotinho arrecada 200 mil para ajudar a Austrália appeared first on CONTI outra.

Notícias relacionadas

source https://www.contioutra.com/vendendo-coalas-de-argila-garotinho-arrecada-200-mil-para-ajudar-a-australia/