Vírus chinês faz Coreia do Norte fechar fronteiras para turistas

A fronteira da Coreia do Norte será fechada para turistas. O motivo: o coronavírus, que já levou seis pessoas a óbito na China.

“Fomos informados de que turistas estrangeiros estão temporariamente suspensos de entrarem na Coreia do Norte até que as autoridades sintam que o Coronavírus está sob controle”, afirmou Rowan Beard, instrutor de turismo, à agência norte-coreana NK News.

Com a atitude, as autoridades norte-coreanas pretendem impedir a entrada principalmente pela fronteira em Sinuiju, na China. O país é hoje o principal polo de casos — que já superaram os 1500 — e único lugar do mundo onde já foram registrados falecimentos por causa do vírus.

A medida tem um precedente em 2003, quando o mundo enfrentou o SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

A ação escancara a incapacidade do país de lidar com surtos de doenças infecciosas. Segundo um estudo global de saúde pública divulgado em outubro de 2019, a capacidade de resistência do país a esse tipo de surto está entre os piores do mundo.

Sobre o surto:

Subiu para seis nesta terça-feira o número de pessoas que foram a óbito pelo surto de coronavírus na China. As autoridades relataram um aumento em novos casos, com receios de que a cifra de infecção aumente ainda mais com as viagens de centenas de milhões de pessoas para o feriado do Ano Novo Lunar.

De acordo com as autoridades, o novo vírus misterioso pode se espalhar entre humanos. Foi confirmado que 15 pessoas de equipes de saúde já foram infectadas, alimentando temores sobre uma pandemia internacional e levando as autoridades aeroportuárias do mundo todo a intensificar a triagem de viajantes da China.

O surto, que começou na cidade de Wuhan, no centro da China, causou arrepios nos mercados financeiros, e a Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião para quarta-feira para avaliar a declaração de uma emergência internacional de saúde.

A Comissão Nacional de Saúde da China colocou o número de casos confirmados em 291 até o final de segunda-feira, mas províncias forneceram informações mais atualizadas nesta terça-feira, mostrando uma expansão geográfica.

Capa: AP Photo/Mark Schiefelbein

Redação CONTI outra. Com informações de Yahoo Notícias

