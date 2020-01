Volkswagen cria animação para se despedir do Fusca. Confira!

Utilizando a nostalgia e a criatividade como combustível, a Volkswagen dos Estados Unidos decidiu se despedir de uma maneira diferente do seu mais icônico veículo, o Fusca. Com uma animação, criada pela agência Johannes Leonardo, o lendário e inesquecível ‘Fusquinha’ foi homenageado e a produção apareceu em alguns dos principais canais americanos de televisão e os famosos outdoors digitais das Times Square.

A narrativa conta a vida de um homem, que desde muito cedo é apegado com o Fusca. O carro foi comprado por seu pai e nele o rapaz aprendeu a dirigir, viajou até o Woodstock e teve o primeiro encontro com a namorada, com quem casou e teve filho, até o momento em que, já idoso, se despede do automóvel.

Para a homenagem, a Volks optou por uma animação que mostra todas as décadas vividas pelo carro e as mudanças culturais impregnadas nessa passagem de tempo

O filme recebeu o nome de “The Last Mile” (“A última milha”) e relembra algumas personalidades que foram importantes para que o fusquinha se tornasse tão famoso ao redor do mundo. Kevin Bacon, por exemplo, cujo Fusca amarelo é uma marca de seu personagem Ren McCormack, no filme Footloose, e Andy Warhol, artista que já retratou o carro em suas obras.

A trilha de fundo da animação é a canção “Let it Be”, dos Beatles. Vale lembrar que uma das aparições mais icônicas do carro é na capa do álbum “Abbey Road”, da banda inglesa.

Com informações de Meio Mensagem

