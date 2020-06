EDITAL DE CITAÇÃO - DROGARIA VIDA ABUNDANTE LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59064-250





EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS





A Excelentíssima Sra. Dra. MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica CITADA a pessoa de DROGARIA VIDA ABUNDANTE LTDA - ME, CNPJ 17.542.254/0001-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação MONITÓRIA, (proc.0801042-95.2016.8.20.5001 ), proposta por RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA contra DROGARIA VIDA ABUNDANTE LTDA - ME, em tramitação por este Juízo da 15ª Vara Cível, para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do valor declarado na inicial, mais honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, cientificando-lhe de que, cumprido, ficará isenta de custas processuais, sendo que, na hipótese de não pagamento, poderá oferecer embargos no mesmo prazo convertendo-se esta em Mandado Executivo, prosseguindo-se a Ação na forma prevista no no art. 701, parágrafo 2º, do NCPC, iniciando-se o cumprimento de sentença. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 11 de março de 2020. Eu, JAILZA SILVA DO NASCIMENTO, Chefe de Secretaria, digitei





MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA

Juíza de Direito