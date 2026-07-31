"Nilda Solita": Prefeita vive período de crise e isolamento





"O atual cenário político da prefeita de Parnamirim, Nilda Cruz (Professora Nilda), é marcado por um notório isolamento institucional e pela queda acentuada do apoio popular. A gestora, que no início de sua trajetória política desfrutava de grande aprovação e era vista pela população como um símbolo de renovação e progresso, enfrenta hoje uma severa crise de credibilidade.





A frustração pública decorre do choque entre a alta expectativa gerada por suas promessas e a ausência de resultados concretos. Projetos de grande importância para o município encontram-se com o cronograma atrasado, e o tempo hábil para a conclusão dessas obras na atual gestão escasseia. O desgaste político atingiu um nível tão crítico que, mesmo diante da eventual entrega das obras em andamento, a confiança da população na capacidade de realização da gestão já se encontra profundamente abalada.



