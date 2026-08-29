Em Patu, Cadu de Lula, Larissa, Rafael e Samanda consolidam apoios e fazem grande mobilização na cidade

Cadu de Lula, candidato a governador do Rio Grande do Norte, foi recebido com uma grande festa nas ruas de Patu, na noite desta sexta-feira (28), onde o Time que Cuida se reuniu com o ex-prefeito Rivelino Câmara, com o prefeito Doutor Ednardo, e com uma verdadeira multidão para demonstrar apoio ao candidato mais preparado para administrar o RN.

Ao lado de Larissa, futura vice-governadora, de Samanda de Lula e Rafael Motta, futuros senadores, de futuros deputados estaduais e federais, e da governadora Fátima Bezerra, Cadu de Lula recebeu o carinho de cada cidadão patuense que o encontrava nas ruas da cidade.

Cadu ressaltou o trabalho já realizado na região, citando especificamente a recuperação da malha rodoviária. Ele lembrou que quase 100% das rodovias do Oeste receberam intervenções, mas o compromisso para a próxima gestão é a renovação completa dessas vias. Ele pontuou que sua trajetória é pautada pela honestidade e inspirada nos 40 anos de vida pública da governadora Fátima, apresentando-se como o nome capaz de garantir que o Rio Grande do Norte siga em um caminho de progresso e alinhamento com o governo federal.

Em um momento de grande emoção e gratidão à governadora Fátima, Cadu declarou: "eu sou sim, com muito orgulho, Cadu de Lula. Mas antes de tudo, eu sou Cadu de Fátima, porque foi através da senhora, através do meu partido, que eu estou aqui. Se eu estou aqui hoje, foi pelas mãos de Fátima. Mas tenho muito orgulho de dizer para vocês: se muito foi feito, muito ainda vem por aí, porque Cadu vai ser governador e Lula presidente. Quem está pensando que o Rio Grande do Norte e o Brasil vão retroceder, está muito enganado, pois nós não vamos retroceder".















































