Em Patu, Cadu de Lula, Larissa, Rafael e Samanda consolidam apoios e fazem grande mobilização na cidade

Cadu de Lula, candidato a governador do Rio Grande do Norte, foi recebido com uma grande festa nas ruas de Patu, na noite desta sexta-feira (28), onde o Time que Cuida se reuniu com o ex-prefeito Rivelino Câmara, com o prefeito Doutor Ednardo, e com uma verdadeira multidão para demonstrar apoio ao candidato mais preparado para administrar o RN.
Ao lado de Larissa, futura vice-governadora, de Samanda de Lula e Rafael Motta, futuros senadores, de futuros deputados estaduais e federais, e da governadora Fátima Bezerra, Cadu de Lula recebeu o carinho de cada cidadão patuense que o encontrava nas ruas da cidade.
Cadu ressaltou o trabalho já realizado na região, citando especificamente a recuperação da malha rodoviária. Ele lembrou que quase 100% das rodovias do Oeste receberam intervenções, mas o compromisso para a próxima gestão é a renovação completa dessas vias. Ele pontuou que sua trajetória é pautada pela honestidade e inspirada nos 40 anos de vida pública da governadora Fátima, apresentando-se como o nome capaz de garantir que o Rio Grande do Norte siga em um caminho de progresso e alinhamento com o governo federal.