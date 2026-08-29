Projeto de Lei busca ampliar acesso às informações sobre isenções de IPTU em Parnamirim”

A vereadora Rárika Bastos apresentou na Câmara Municipal de Parnamirim o Projeto de Lei nº 158/2026, que busca ampliar o acesso dos contribuintes às informações sobre isenções do IPTU. A proposta foi discutida durante a 87ª Sessão Ordinária e prevê que carnês, boletos e demais documentos de cobrança tragam de forma clara e objetiva as hipóteses de isenção previstas na legislação municipal.





Entre as medidas, está a inclusão de um QR Code nos documentos de cobrança, que direcionará os cidadãos para informações oficiais e atualizadas. Esse recurso reunirá dados sobre quem pode solicitar a isenção, quais documentos são necessários, os prazos e as etapas do processo. A legislação já contempla diferentes situações de isenção, como benefícios para ex-combatentes, viúvas, sociedades religiosas, clubes de mães, pessoas com doenças graves, além de beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida e empreendimentos voltados ao desenvolvimento econômico.





Segundo a justificativa da proposta, muitos contribuintes conhecem suas obrigações fiscais, mas não têm acesso facilitado às regras que garantem direitos e benefícios tributários. A iniciativa pretende aproximar o cidadão dessas informações, reduzir a burocracia e simplificar a consulta. Caso seja aprovada, a medida poderá ampliar a divulgação das regras e tornar mais acessível o processo de solicitação de isenção para os moradores de Parnamirim