Suspeito é detido em flagrante após provocar incêndio em Unidade Básica de Saúde em Mossoró

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal na tarde de segunda-feira após invadir e atear fogo na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Pintos, localizada no município de Mossoró, no Oeste potiguar. De acordo com as autoridades locais, o suspeito entrou no estabelecimento portando um galão de gasolina utilizado para iniciar as chamas.



O ataque causou momentos de pânico entre os profissionais e usuários que estavam no local. Para se protegerem do incêndio e da fumaça, os funcionários da unidade precisaram se trancar em salas internas até a chegada das forças de segurança, garantindo a integridade física de todos os presentes.



Após a contenção do suspeito e o controle da situação, os atendimentos na unidade de saúde foram temporariamente suspensos. A motivação do ato está sob investigação das autoridades competentes, enquanto a estrutura da UBS passa por avaliação dos danos causados pelo fogo.