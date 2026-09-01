Pesquisa Qualittá aponta Allyson Bezerra à frente na disputa ppelo ao Governo do RN com 40,1% dos votos, na estimulada





Na pesquisa Qualittá/Portal RN Hoje divulgada em 1º de setembro, Allyson Bezerra (União Brasil) aparece em vantagem na disputa pelo Governo do Rio Grande do Norte. No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados, ele soma 40,1% das intenções de voto. Em seguida, surgem Cadu de Lula (PT) com 19,4% e Álvaro Dias (PL) com 18,3%. Já Robério Paulino (PSOL) e Dário Barbosa (PSTU) aparecem empatados com 0,5% cada. Os indecisos representam 12,2%, enquanto votos brancos e nulos chegam a 9,0%.

No cenário espontâneo, em que os entrevistados citam nomes sem estímulo, Allyson lidera com 28,8% das menções. Cadu de Lula aparece com 13,1% e Álvaro Dias com 11,8%. Robério Paulino registra 0,3%. A pesquisa mostra ainda um alto índice de indefinição: 39,6% dos eleitores não souberam ou preferiram não responder, e 6,4% declararam intenção de votar em branco ou anular.

Quanto à rejeição, o levantamento aponta Cadu de Lula como o mais rejeitado, com 24,9% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de forma alguma. Álvaro Dias aparece em segundo lugar, com 17,1%. Allyson Bezerra registra 7,8%, Robério Paulino 5,5% e Dário Barbosa 4,3%. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas em 30 municípios entre 27 e 31 de agosto de 2026, com margem de erro de 2,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral está sob o protocolo RN-06751/2026.