Dinamarca: Uma viagem fascinante ao coração da história

Creditos: Silvia Ponchon

Ao percorrer o interior da Dinamarca, o visitante rapidamente percebe que o país vai muito além da vibrante capital, Copenhaga. Estradas modernas e bem conservadas ligam cidades históricas, castelos, museus e paisagens naturais de grande beleza, tornando as viagens simples, seguras e agradáveis. Entre lagos, campos verdejantes e pequenas localidades cheias de encanto, surgem alguns dos mais importantes tesouros culturais do país, como o Museu dos Navios Vikings, em Roskilde, onde é possível mergulhar na fascinante história dos navegadores nórdicos, e o majestoso Castelo de Frederiksborg, em Hillerød, considerado uma das maiores obras-primas da arquitetura renascentista escandinava. Estes locais demonstram como uma viagem pelo interior dinamarquês pode combinar história, cultura e paisagens dignas de um conto de fadas.

Museu dos Navios Vikings de Roskilde: Uma viagem fascinante ao coração da história da Dinamarca

Na cidade dinamarquesa de Roskilde, a cerca de 30 quilómetros de Copenhagem, encontra-se um dos mais importantes museus marítimos da Europa: o Museu dos Navios Vikings (Vikingeskibsmuseet). Situado nas margens do fiorde de Roskilde, este espaço oferece aos visitantes uma experiência única de contacto com a herança viking, revelando como a navegação foi determinante para a expansão e influência dos povos escandinavos durante a Idade Média.

O grande destaque do museu são os cinco navios vikings originais de Skuldelev, descobertos no fundo do fiorde e escavados em 1962. Estas embarcações datam do século XI e foram afundadas de forma deliberada para bloquear uma importante rota marítima e proteger Roskilde de possíveis ataques inimigos. Hoje, os navios constituem um testemunho extraordinário da engenharia naval viking e estão preservados numa impressionante galeria construída especialmente para eles.

Mais do que um simples espaço expositivo, o museu procura explicar a importância dos navios na sociedade viking. Segundo a instituição, sem estas embarcações não teria existido a chamada Era Viking. Foram os navios que permitiram aos escandinavos explorar novos territórios, estabelecer rotas comerciais, fundar povoações e viajar por grande parte da Europa e do Atlântico Norte.

Uma das características mais interessantes do museu é a sua vertente prática e interativa. Na chamada “Ilha do Museu”, os visitantes podem observar artesãos especializados a reconstruir embarcações históricas utilizando técnicas tradicionais de construção naval. O estaleiro funciona como um verdadeiro laboratório vivo, onde a arqueologia experimental ajuda a compreender os métodos utilizados pelos construtores vikings há cerca de mil anos.

Durante os meses mais quentes do ano, o museu proporciona ainda uma experiência rara: navegar em réplicas funcionais dos navios vikings. Entre maio e setembro, turistas e entusiastas da história podem embarcar em viagens pelo fiorde de Roskilde, utilizando remos e velas tal como os marinheiros da época. Esta atividade transforma a visita numa experiência imersiva que permite sentir, na prática, os desafios e a emoção da navegação viking.

O trabalho do museu não se limita à exposição de peças históricas. A instituição é também um importante centro de investigação em arqueologia marítima e história naval. Os seus especialistas participam regularmente em projetos de exploração subaquática e estudos relacionados com naufrágios históricos, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre a navegação antiga e medieval.

Desde a abertura da sua primeira ala, em 1969, o museu tem vindo a expandir-se e a reforçar o seu papel como uma referência internacional no estudo da cultura marítima nórdica. Além da coleção permanente, recebe exposições temporárias, atividades educativas e eventos destinados a públicos de todas as idades.

Num país cuja identidade está profundamente ligada ao mar, o Museu dos Navios Vikings de Roskilde representa muito mais do que um repositório de artefatos antigos. É um espaço onde história, arqueologia e tradição se cruzam para contar a extraordinária história de um povo que, através dos seus navios, ajudou a moldar o rumo da Europa medieval. Para quem visita a Dinamarca, trata-se de uma paragem obrigatória e de uma das formas mais autênticas de compreender o legado viking que ainda hoje desperta fascínio em todo o mundo.

Mais informações:

https://www.vikingeskibsmuseet.dk/

Castelo de Frederiksborg: uma joia renascentista no coração da Dinamarca

Localizado na cidade de Hillerød, a cerca de 40 quilómetros de Copenhagem, o Castelo de Frederiksborg é um dos monumentos mais impressionantes da Dinamarca. Construído sobre três pequenas ilhas no meio do lago do castelo, o edifício destaca-se pela sua arquitetura majestosa e pela envolvente paisagem natural, atraindo milhares de visitantes todos os anos.

A história do castelo está intimamente ligada ao rei Cristiano IV, um dos monarcas mais influentes da história dinamarquesa. Entre o início do século XVII e a década de 1620, o soberano transformou uma antiga fortificação num grandioso palácio renascentista destinado a demonstrar o poder e a riqueza da coroa. O resultado foi o maior complexo renascentista de toda a região nórdica.

A imponência de Frederiksborg pode ser observada nos seus pátios, torres, galerias ornamentadas e na famosa Fonte de Neptuno, um dos elementos decorativos mais emblemáticos do conjunto arquitetónico. Cada detalhe foi concebido para reforçar a imagem de autoridade da monarquia dinamarquesa numa época em que os castelos eram também símbolos de prestígio político.

Ao longo dos séculos, o castelo passou por períodos de grande transformação. Em 1859, um incêndio devastador destruiu grande parte dos seus interiores históricos. Graças a uma mobilização nacional e ao apoio financeiro do empresário e fundador da Carlsberg, J. C. Jacobsen, o monumento foi cuidadosamente reconstruído, recuperando grande parte do seu esplendor original.

Desde 1878, o castelo alberga o Museu de História Nacional da Dinamarca, que apresenta mais de 500 anos de história do país através de retratos, pinturas históricas, mobiliário e obras de arte decorativa. A instituição possui uma das mais importantes coleções de retratos dinamarqueses, oferecendo aos visitantes uma viagem pelo passado da nação, desde a monarquia até aos tempos modernos.

Atualmente, o Castelo de Frederiksborg é considerado um dos maiores tesouros culturais da Dinamarca. Entre os seus salões históricos, jardins barrocos e exposições permanentes, o monumento proporciona uma experiência única que combina arte, arquitetura e história. Para quem deseja compreender o legado real dinamarquês, uma visita a Frederiksborg é uma passagem obrigatória no roteiro pelo país.

Mais informações:

https://frederiksborg.dk/en/frederiksborg-castle/









26 Outubro 2026































