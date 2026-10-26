Dinamarca: Uma viagem fascinante ao coração da história

Creditos: Silvia Ponchon
Ao
percorrer o interior da Dinamarca, o visitante rapidamente percebe que o país
vai muito além da vibrante capital, Copenhaga. Estradas modernas e bem
conservadas ligam cidades históricas, castelos, museus e paisagens naturais de
grande beleza, tornando as viagens simples, seguras e agradáveis. Entre lagos,
campos verdejantes e pequenas localidades cheias de encanto, surgem alguns dos
mais importantes tesouros culturais do país, como o Museu dos Navios Vikings,
em Roskilde, onde é possível mergulhar na fascinante história dos navegadores
nórdicos, e o majestoso Castelo de Frederiksborg, em Hillerød, considerado uma
das maiores obras-primas da arquitetura renascentista escandinava. Estes locais
demonstram como uma viagem pelo interior dinamarquês pode combinar história,
cultura e paisagens dignas de um conto de fadas.
Museu dos Navios Vikings de Roskilde: Uma viagem fascinante ao coração da história da Dinamarca
Na cidade
dinamarquesa de Roskilde, a cerca de 30 quilómetros de Copenhagem, encontra-se
um dos mais importantes museus marítimos da Europa: o Museu dos Navios
Vikings (Vikingeskibsmuseet). Situado nas margens do fiorde de Roskilde,
este espaço oferece aos visitantes uma experiência única de contacto com a
herança viking, revelando como a navegação foi determinante para a expansão e
influência dos povos escandinavos durante a Idade Média.
O grande
destaque do museu são os cinco navios vikings originais de Skuldelev,
descobertos no fundo do fiorde e escavados em 1962. Estas embarcações datam do
século XI e foram afundadas de forma deliberada para bloquear uma importante
rota marítima e proteger Roskilde de possíveis ataques inimigos. Hoje, os
navios constituem um testemunho extraordinário da engenharia naval viking e
estão preservados numa impressionante galeria construída especialmente para
eles.
Mais do que
um simples espaço expositivo, o museu procura explicar a importância dos navios
na sociedade viking. Segundo a instituição, sem estas embarcações não teria
existido a chamada Era Viking. Foram os navios que permitiram aos escandinavos
explorar novos territórios, estabelecer rotas comerciais, fundar povoações e
viajar por grande parte da Europa e do Atlântico Norte.
Uma das
características mais interessantes do museu é a sua vertente prática e
interativa. Na chamada “Ilha do Museu”, os visitantes podem observar artesãos
especializados a reconstruir embarcações históricas utilizando técnicas
tradicionais de construção naval. O estaleiro funciona como um verdadeiro
laboratório vivo, onde a arqueologia experimental ajuda a compreender os
métodos utilizados pelos construtores vikings há cerca de mil anos.
Durante os
meses mais quentes do ano, o museu proporciona ainda uma experiência rara:
navegar em réplicas funcionais dos navios vikings. Entre maio e setembro,
turistas e entusiastas da história podem embarcar em viagens pelo fiorde de
Roskilde, utilizando remos e velas tal como os marinheiros da época. Esta
atividade transforma a visita numa experiência imersiva que permite sentir, na
prática, os desafios e a emoção da navegação viking.
O trabalho
do museu não se limita à exposição de peças históricas. A instituição é também
um importante centro de investigação em arqueologia marítima e história naval.
Os seus especialistas participam regularmente em projetos de exploração
subaquática e estudos relacionados com naufrágios históricos, contribuindo para
o avanço do conhecimento sobre a navegação antiga e medieval.
Desde a abertura da sua primeira ala, em 1969, o museu tem vindo a expandir-se e a reforçar o seu papel como uma referência internacional no estudo da cultura marítima nórdica. Além da coleção permanente, recebe exposições temporárias, atividades educativas e eventos destinados a públicos de todas as idades.
Num país
cuja identidade está profundamente ligada ao mar, o Museu dos Navios Vikings de
Roskilde representa muito mais do que um repositório de artefatos antigos. É um
espaço onde história, arqueologia e tradição se cruzam para contar a
extraordinária história de um povo que, através dos seus navios, ajudou a
moldar o rumo da Europa medieval. Para quem visita a Dinamarca, trata-se de uma
paragem obrigatória e de uma das formas mais autênticas de compreender o legado
viking que ainda hoje desperta fascínio em todo o mundo.
Mais
informações:
https://www.vikingeskibsmuseet.dk/
Castelo de Frederiksborg: uma joia renascentista no coração da Dinamarca
Localizado
na cidade de Hillerød, a cerca de 40 quilómetros de Copenhagem, o Castelo de
Frederiksborg é um dos monumentos mais impressionantes da Dinamarca.
Construído sobre três pequenas ilhas no meio do lago do castelo, o edifício
destaca-se pela sua arquitetura majestosa e pela envolvente paisagem natural,
atraindo milhares de visitantes todos os anos.
A história
do castelo está intimamente ligada ao rei Cristiano IV, um dos monarcas mais
influentes da história dinamarquesa. Entre o início do século XVII e a década
de 1620, o soberano transformou uma antiga fortificação num grandioso palácio
renascentista destinado a demonstrar o poder e a riqueza da coroa. O resultado
foi o maior complexo renascentista de toda a região nórdica.
A
imponência de Frederiksborg pode ser observada nos seus pátios, torres,
galerias ornamentadas e na famosa Fonte de Neptuno, um dos elementos
decorativos mais emblemáticos do conjunto arquitetónico. Cada detalhe foi
concebido para reforçar a imagem de autoridade da monarquia dinamarquesa numa
época em que os castelos eram também símbolos de prestígio político.
Ao longo
dos séculos, o castelo passou por períodos de grande transformação. Em 1859, um
incêndio devastador destruiu grande parte dos seus interiores históricos.
Graças a uma mobilização nacional e ao apoio financeiro do empresário e
fundador da Carlsberg, J. C. Jacobsen, o monumento foi cuidadosamente
reconstruído, recuperando grande parte do seu esplendor original.
Desde 1878,
o castelo alberga o Museu de História Nacional da Dinamarca, que
apresenta mais de 500 anos de história do país através de retratos, pinturas
históricas, mobiliário e obras de arte decorativa. A instituição possui uma das
mais importantes coleções de retratos dinamarqueses, oferecendo aos visitantes
uma viagem pelo passado da nação, desde a monarquia até aos tempos modernos.
Atualmente, o Castelo de Frederiksborg é considerado um dos maiores tesouros culturais da Dinamarca. Entre os seus salões históricos, jardins barrocos e exposições permanentes, o monumento proporciona uma experiência única que combina arte, arquitetura e história. Para quem deseja compreender o legado real dinamarquês, uma visita a Frederiksborg é uma passagem obrigatória no roteiro pelo país.
Mais
informações:
https://frederiksborg.dk/en/frederiksborg-castle/