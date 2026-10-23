Livramento: professora sai ilesa após carro capotar próximo a Governador Dix-sept Rosado

A professora Dra. Adrielly Moura sofreu um grave acidente automobilístico no trecho rodoviário que liga Mossoró ao município de Governador Dix-Sept Rosado, enquanto se deslocava para o trabalho. Segundo informações apuradas pelo Diário Potiguar, o veículo capotou três vezes após um dos pneus estourar, fazendo com que a condutora perdesse o controle da direção.
Apesar da gravidade do impacto, a professora saiu completamente ilesa. O episódio ganhou grande repercussão no Rio Grande do Norte após Adrielly compartilhar o relato em suas redes sociais: "O pneu estourou... Perdi o controle do carro e capotei umas três vezes", declarou a docente em vídeo publicado na rede.