Com boa relação com a imprensa potiguar, Vonúvio Praxedes é escolhido para assumir a SECOM Mossoró

O prefeito de Mossoró, Marcos Medeiros, anunciou nesta quinta-feira (12) o jornalista e radialista Vonúvio Praxedes como o novo titular da Secretaria Municipal de Comunicação Social. A nomeação integra as recentes mudanças no primeiro escalão da gestão municipal.

Praxedes assume o comando da pasta no lugar de Wesley Duarte. Durante o anúncio oficial, o chefe do Executivo municipal fez questão de agradecer publicamente pelos serviços prestados pelo antigo secretário durante sua passagem pelo cargo.

Com ampla trajetória no rádio e na televisão, o novo secretário assume uma área estratégica da administração com o desafio de ampliar o alcance das ações da prefeitura. Entre suas prioridades estão modernizar o diálogo com os cidadãos e alinhar a comunicação institucional às dinâmicas das redes sociais e da informação em tempo real.