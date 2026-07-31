Consumo de drogas na juventude está ligado a danos cognitivos no futuro







Um estudo da Universidade de Michigan revelou que o consumo excessivo de álcool, cigarro e maconha durante a juventude pode trazer sérias consequências cognitivas na meia-idade. Publicada no Journal of Aging and Health, a pesquisa acompanhou 2.450 pessoas entre os 18 e 30 anos, analisando seus hábitos de consumo entre 1976 e 1991. Décadas depois, entre 2018 e 2023, os mesmos participantes foram avaliados quanto à memória, e os resultados mostraram que o uso dessas substâncias está ligado a perdas cognitivas significativas, mesmo em quem deixou de consumi-las posteriormente.