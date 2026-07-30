DNA Center inaugura 12ª franquia em Goianinha e amplia presença no interior do RN

O DNA Center inaugurou, nesta segunda-feira (27), sua 12ª franquia no Rio Grande do Norte. Localizada no Centro de Goianinha, a nova unidade reforça a estratégia de expansão da rede pelo interior do estado, por meio de um modelo de negócio que reúne a experiência de uma marca consolidada, estrutura tecnológica e o conhecimento de empreendedores locais.

A franquia de Goianinha pertence a David Gabriel e Maria Vitória, que já administram uma unidade do DNA Center em Nova Cruz. O investimento em uma segunda operação demonstra a viabilidade do modelo e o potencial de crescimento da marca em municípios do interior, aproximando os serviços laboratoriais da população e reduzindo a necessidade de deslocamento para centros maiores.

A inauguração contou com a presença dos sócios-diretores do DNA Center Roberto Chaves e Andrea Fernandes, dos franqueados e de autoridades locais, entre elas a prefeita de Goianinha, Nira Galvão.

A abertura ocorre poucos dias depois da inauguração da unidade de Macau, que marcou a chegada da rede à sua 11ª franquia. A sequência de novos investimentos evidencia o fortalecimento do sistema de franquias como um dos principais caminhos para a interiorização dos serviços oferecidos pelo grupo.

Segundo o sócio-diretor do DNA Center, Roberto Chaves, o modelo permite combinar a experiência e a estrutura da rede com a atuação de empreendedores que conhecem as necessidades de cada município.

“Nosso objetivo é levar para o interior o mesmo padrão de qualidade, segurança e tecnologia oferecido nos grandes centros. As franquias permitem ampliar esse acesso sem abrir mão dos protocolos, da estrutura técnica e do cuidado com o paciente”, afirma.

Com 25 anos de atuação, o DNA Center consolidou-se como um hub de saúde, com capacidade para realizar mais de 3 mil tipos de exames. Por meio do sistema de franquias, as unidades locais são conectadas à estrutura técnica e tecnológica do grupo, garantindo padronização dos processos, suporte especializado e segurança nos resultados.

A nova unidade está localizada na Rua Dr. Antônio de Souza, 131-A, Loja 4, no Centro de Goianinha. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 6h às 15h, e aos sábados, das 6h às 12h. As coletas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 6h às 11h, e aos sábados, das 6h às 10h30.

Serviço

DNA Center Goianinha

Rua Dr. Antônio de Souza, 131-A, Loja 4 – Centro, Goianinha

Atendimento:

Segunda a sexta-feira: das 6h às 15h

Sábado: das 6h às 12h

Coleta:

Segunda a sexta-feira: das 6h às 11h

Sábado: das 6h às 10h30