Pressão alta pode piorar no inverno? Veja o que acontece com o corpo

Durante o inverno, o corpo humano passa por diversas adaptações para enfrentar as temperaturas mais baixas. Uma delas é a contração dos vasos sanguíneos, mecanismo que ajuda a conservar o calor interno, mas que também pode elevar a pressão arterial. Esse efeito é especialmente preocupante para pessoas que já sofrem de hipertensão, pois o frio pode intensificar os riscos associados à condição.





Além disso, o inverno costuma trazer mudanças nos hábitos de vida. A prática de atividades físicas tende a diminuir, e a alimentação pode se tornar mais calórica, fatores que contribuem para o aumento da pressão. O ar frio também pode provocar maior esforço cardíaco, já que o coração precisa trabalhar mais para garantir a circulação adequada em um ambiente de maior resistência vascular.





Por isso, é fundamental que pessoas com pressão alta redobrem os cuidados durante essa estação. Manter uma rotina de exercícios, mesmo que em ambientes fechados, adotar uma alimentação equilibrada e seguir corretamente o tratamento médico são medidas essenciais. O acompanhamento regular com profissionais de saúde ajuda a prevenir complicações e garante maior segurança para enfrentar os desafios que o inverno impõe ao organismo.