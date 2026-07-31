Sem Licença: Governo suspende obra de recuperação de açude em Canguaretama





A obra de recuperação do açude em Canguaretama, no interior do Rio Grande do Norte, foi suspensa pelo Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn). O motivo da paralisação foi a ausência da licença ambiental necessária para dar continuidade às intervenções. Essa medida busca garantir que o processo esteja em conformidade com as normas legais e ambientais, evitando riscos futuros e assegurando a preservação da região.

O açude havia se rompido anteriormente, causando impactos significativos para a população local e despertando a necessidade urgente de reparos. A suspensão da obra, embora represente um atraso, também reflete a preocupação em realizar o trabalho de forma responsável e sustentável. O Igarn reforçou que a retomada só ocorrerá após a regularização da documentação exigida.

Esse episódio evidencia a importância da fiscalização e do cumprimento das exigências ambientais em projetos de infraestrutura hídrica. Além de garantir a segurança da população, o processo adequado de licenciamento contribui para a preservação dos recursos naturais e para a credibilidade das instituições envolvidas.