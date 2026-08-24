A campanha de Álvaro Dias adota estratégia de polarização no RN

A campanha de Álvaro Dias ao Governo do Rio Grande do Norte iniciou-se marcada por um forte tom de polarização. Conforme evidenciado em suas publicações recentes, a estratégia de comunicação tem focado em críticas diretas a Allyson Bezerra.

Segundo analistas políticos, a tática visa reduzir a vantagem do atual líder nas pesquisas de intenção de voto. Paralelamente, o movimento busca conter o crescimento progressivo de Cadu, cujo avanço ameaça a atual segunda colocação do ex-prefeito de Natal e representa um obstáculo à sua consolidação na disputa pela liderança.