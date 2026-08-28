Álvaro perde 3 apoios de prefeitos em uma semana; Prefeita de Pendências, Dra. Lays se une a Allyson

A campanha de Allyson Bezerra ao Governo do Estado ganhou mais um reforço político. A prefeita de Pendências, Dra. Lays, anunciou oficialmente sua adesão ao projeto do candidato, tornando-se a terceira gestora municipal a deixar o grupo de Álvaro Dias nesta semana.
Para marcar a nova aliança, Pendências receberá neste sábado, às 14h, a “Caravana do Azulão”. O evento será conduzido pela prefeita ao lado de sua base política e promete mobilizar a população em um grande ato público, simbolizando a chegada de Allyson ao Vale do Açu.
O movimento em Pendências soma-se a outras adesões recentes conquistadas por Allyson Bezerra. Nos últimos dias, o prefeito de Pureza, Ricardo Brito (PL), acompanhado por vereadores, e o prefeito de Nísia Floresta, Gustavo Santos (PL), também declararam apoio. As conquistas reforçam a presença da campanha em diferentes regiões do estado, incluindo o Litoral Norte, a Grande Natal e o Vale do Açu.