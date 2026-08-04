Consumo de açúcar na infância pode elevar risco de demência, aponta estudo





Um estudo recente trouxe um alerta importante: o consumo excessivo de açúcar durante a infância pode estar diretamente ligado ao aumento do risco de desenvolver demência na vida adulta. Os pesquisadores observaram que a ingestão elevada desse tipo de alimento provoca alterações metabólicas e inflamatórias no cérebro, favorecendo processos degenerativos ao longo dos anos. A descoberta reforça a necessidade de repensar hábitos alimentares desde cedo, já que os impactos podem se manifestar décadas depois.

Os especialistas destacam que a infância é um período crucial para o desenvolvimento neurológico e que escolhas alimentares inadequadas podem comprometer funções cognitivas futuras. Além de contribuir para problemas como obesidade e diabetes, o excesso de açúcar pode afetar diretamente a saúde cerebral, aumentando a vulnerabilidade a doenças neurodegenerativas. Isso coloca em evidência a importância de políticas de prevenção voltadas para crianças e adolescentes.

Nesse contexto, o estudo sugere que campanhas de conscientização e políticas públicas voltadas para a redução do consumo de açúcar entre os mais jovens são fundamentais. Incentivar dietas equilibradas, ricas em frutas, verduras e alimentos naturais, pode ser uma estratégia eficaz para proteger a saúde mental e cognitiva das próximas gerações, reduzindo o risco de demência e outras complicações relacionadas.



