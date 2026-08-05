Defesa de Lulinha diz que recebe terceiro inquérito com ‘absoluta tranquilidade’





A defesa de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, afirmou ter recebido com “absoluta tranquilidade” a abertura de um terceiro inquérito autorizado pelo ministro do STF, Flávio Dino. Os advogados destacaram que pretendem aproveitar todas as oportunidades para esclarecer dúvidas sobre as atividades pessoais e profissionais de Lulinha, reforçando a confiança na condução equilibrada do ministro.

Apesar da postura serena, a defesa manifestou preocupação com possíveis interferências externas e eleitorais que possam comprometer a imparcialidade das investigações. Em nota, os advogados ressaltaram que não se pode permitir que interesses políticos contaminem os procedimentos investigativos ou o processo eleitoral, defendendo que eleições sejam decididas exclusivamente pelo voto.

Com a nova decisão, Lulinha passa a ser alvo de três frentes investigativas no STF. Além do inquérito autorizado por Dino, o ministro André Mendonça já havia liberado outras duas apurações relacionadas ao Ministério da Saúde e à Dataprev. As suspeitas envolvem tráfico de influência em favor do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, preso por desvio de recursos de aposentadorias.