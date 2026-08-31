Depois do amor, agora o morango vem cravejado na Sodiê Doces

A Sodiê Doces lançou o “Morango Cravejado”, nova aposta que já viraliza nas redes sociais. A receita traz morango fresco envolto em brigadeiro branco, coberto com chocolate branco e finalizado com pedaços de caramelo vermelho, que criam o efeito cravejado e crocante. A novidade surge como evolução da trend anterior, o “Morango do Amor”, que também conquistou o público digital e inspirou a rede a criar sua versão.

Em 2025, quando o “Morango do Amor” dominou as redes, a Sodiê registrou números impressionantes: foram 8 mil unidades vendidas no primeiro dia e 40 mil em menos de uma semana. Agora, a marca repete a estratégia de acompanhar tendências gastronômicas, mantendo o morango como protagonista, mas apostando em uma combinação diferente de sabores e texturas para atrair os consumidores.

Segundo a fundadora Cleusa Maria da Silva e o diretor-geral Fábio Araújo, a ideia é unir inovação com qualidade, sem perder a essência da confeitaria da rede. Além disso, o lançamento coincide com o período de maior oferta de morangos no Sudeste, entre agosto e setembro, o que favorece a produção e garante frescor ao doce.