Inadimplência no Nordeste sobe para 28,6% e nordestino já compromete 85,7% da renda

Os dados estão num estudo da Equifax BoaVista, Acordo Certo e CDL Porto Alegre, que mostra avanço dos indicadores de pressão financeira na região entre 2021 e 2025, enquanto endividamento total recuou para 41,3%.

28 de agosto de 2026 – A inadimplência avançou no Nordeste entre 2021 e 2025. O índice de indivíduos inadimplentes na região passou de 22,3% para 28,6% no período, alta de 6,3 pontos percentuais. Ao final de 2025, o Nordeste concentrava 25,44% dos indivíduos inadimplentes do Brasil, praticamente a mesma participação registrada em 2021, de 25,34%.

Os dados fazem parte do estudo “O começo de uma década – A evolução do mercado financeiro até a metade dos novos anos 20”, produzido pela Equifax BoaVista, Acordo Certo e CDL Porto Alegre, apresentado na Febraban Tech 2026 nesta semana. O levantamento analisa a evolução do crédito, da inadimplência, do endividamento e do comprometimento de renda dos brasileiros entre 2021 e 2025.

No acesso ao crédito, o Nordeste representava 23,30% dos indivíduos com crédito ativo em 2021 e encerrou 2025 com participação de 22,59%.

“O acesso ao crédito representa uma evolução importante do mercado, porque amplia as possibilidades de consumo, investimento e realização de projetos pessoais. Ao mesmo tempo, os dados mostram que essa oferta precisa ser acompanhada por uma leitura cada vez mais precisa da capacidade de pagamento e do momento financeiro de cada consumidor”, afirma Henrique Moraes, CEO da Equifax BoaVista.

“Nosso mercado de crédito já é grande demais para ignorar uma questão central dos anos: o paradoxo da inclusão. Conhecer os consumidores e acompanhar suas mudanças de comportamento em tempo real exige cada vez menos esforço, cabe a nós combinarmos tudo isso. O impacto que queremos depende de como vamos traduzir nossos recursos em alternativas concretas para o consumidor”, diz Fernando Iódice, CEO da Acordo Certo, uma marca da Consumidor Positivo

Comprometimento de renda chega a 85,7%

A pressão sobre o orçamento dos consumidores nordestinos também aparece no comprometimento de renda. O indicador passou de 75,6% em 2021 para 85,7% em 2025, avanço de 10,1 pontos percentuais.

O comprometimento de renda considera a relação entre o valor das parcelas e faturas devidas no mês e a renda mensal presumida do consumidor. Por refletir a parcela da renda já comprometida com obrigações financeiras de curto prazo, o indicador é relevante para avaliar a capacidade de pagamento e para decisões relacionadas à concessão de crédito.

Já o endividamento total apresentou movimento contrário, caindo de 43,5% em 2021 para 41,3% em 2025. Apesar da redução, o indicador permaneceu acima de 40% nos dois extremos do período analisado.

Diferentemente do comprometimento de renda, o endividamento relaciona o saldo devedor total do indivíduo à sua renda presumida anual e oferece uma visão de mais longo prazo sobre sua situação financeira.

Os indicadores mostram, portanto, movimentos distintos na região: ao mesmo tempo em que o endividamento total recuou, aumentaram tanto a inadimplência quanto a parcela da renda mensal comprometida com crédito.

Metodologia

O estudo foi desenvolvido em colaboração entre Equifax BoaVista, Acordo Certo e CDL Porto Alegre.

A área de Data & Analytics da Equifax BoaVista analisou CPFs com crédito ativo entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025, na base de dados do Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central do Brasil. A análise contemplou distintos produtos de crédito ofertados para brasileiros, separados por faixa etária, renda presumida e região de contratação do crédito.

Os dados da pesquisa foram complementados por pesquisa de opinião realizada pela Acordo Certo entre 26 de maio e 11 de junho, com 2.533 usuários engajados da plataforma, com CPF ativo, distribuídos entre indivíduos com e sem dívidas. As respostas foram coletadas de forma voluntária e anônima, via formulário digital.

O estudo contou ainda com a participação voluntária de Oscar André Frank Junior, economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre.

Sobre a Equifax Inc.

Na Equifax (NYSE: EFX), acreditamos que o conhecimento impulsiona o progresso. Como uma empresa global de dados, análises e tecnologia, desempenhamos um papel essencial na economia global, ajudando instituições financeiras, empresas, empregadores e agências governamentais a tomar decisões críticas com maior confiança. Nossa combinação única de dados, análises e tecnologia em nuvem diferenciados gera insights para impulsionar decisões para levar as pessoas adiante. Com sede em Atlanta e apoiada por quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a Equifax opera ou tem investimentos em 24 países da América do Norte, América Central e do Sul, Europa e região Ásia-Pacífico. Para mais informações, visite Equifax.com.br.

Sobre a Acordo Certo

A Acordo Certo é a primeira negociadora de dívidas digital do Brasil, criada exclusivamente para pessoas físicas. Já ajudou mais de 16 milhões de brasileiros a quitar suas dívidas e reúne 45 empresas na plataforma, que já ofereceram mais de R$8 bilhões em descontos. A marca pertence à Consumidor Positivo, joint venture da Equifax BoaVista e da Red Ventures.