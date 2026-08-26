Patrimônio de Caiado chama atenção em declaração à Justiça Eleitoral



R onaldo Caiado, candidato do PSD à Presidência da República, declarou à Justiça Eleitoral possuir um patrimônio de R$ 52,57 milhões para disputar as eleições deste ano. Os dados foram informados pelo próprio candidato e estão disponíveis publicamente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A maior parte dessa fortuna está concentrada em imóveis, que representam cerca de 70% do valor total declarado, o equivalente a aproximadamente R$ 36,8 milhões. Além dos imóveis, Caiado também informou possuir rebanhos, aplicações financeiras de renda fixa, participações em sociedades e outros ativos Página atual Página atual. Continuar lendo Continuar lendo Entre os bens informados estão rebanho, aplicações financeiras de renda fixa, participaç....

Os cerca de 30% restantes do patrimônio estão distribuídos entre esses bens e investimentos adicionais, reforçando que a composição patrimonial do candidato é fortemente marcada pela concentração em imóveis.