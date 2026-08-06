PF indicia por fraude ex-presidente do INSS na gestão Lula em segundo inquérito

A Polícia Federal concluiu o segundo inquérito sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e indiciou seis pessoas, incluindo Alessandro Stefanutto, ex-presidente do órgão durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. O relatório foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e concentra-se em irregularidades envolvendo a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).

Entre os indiciados estão Virgílio Ribeiro, ex-procurador-geral do INSS; André Fidelis, ex-diretor do instituto; Aristides Veras dos Santos, ex-presidente da Contag; além de Thaisa Daiane e Edjane Rodrigues Silva, que ocuparam cargos de secretariado na entidade. A PF aponta a prática de crimes como organização criminosa e inserção de dados falsos em sistemas oficiais.

Esse é o segundo inquérito sobre o caso, já que no primeiro Stefanutto e outras 47 pessoas haviam sido indiciadas. As investigações revelam um esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, que teriam desviado até R$ 6,3 bilhões, com a Contag sendo apontada como principal beneficiada. O relatório agora será analisado pela Procuradoria-Geral da República, que decidirá se arquiva ou apresenta denúncia contra os envolvidos.