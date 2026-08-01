Senac RN abre edital com mais de 1.000 vagas gratuitas para cursos técnicos e de qualificação profissional

O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, abre no período de 3 a 16 de agosto, as inscrições para o Programa de Bolsas Senac 2026.2. A iniciativa ofertará 1.061 vagas gratuitas em cursos presenciais de qualificação profissional e educação técnica. As inscrições devem ser feitas pelo site www.rn.senac.br.

As oportunidades serão distribuídas entre as unidades de Natal (Centro, Zona Norte, Zona Sul, Alecrim e Barreira Roxa), Mossoró, Assú e Caicó, com inscrições gratuitas pelo site do Senac RN.

Ao todo, serão disponibilizadas 956 vagas para cursos livres e 105 para cursos técnicos. Entre as opções de qualificação de curta duração estão os cursos de Recepcionista, Barbeiro, Cuidador de Idoso, Designer Gráfico, Fotógrafo, Cozinheiro, Recreador, Costureiro, Programador Web, dentre outros.

Já na educação técnica, com carga horária de maior duração, o edital contempla vagas para cursos como Técnico em Administração, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Eventos, Técnico em Massoterapia, Técnico em Estética, dentre outras opções. Para o curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas haverá prova classificatória.

As aulas de algumas das capacitações selecionadas terão início a partir de setembro. O interessado deve conferir o edital onde está anexado o cronograma com início e término para todos os cursos, bem como a respectiva carga horária.

Requisitos

Podem participar candidatos com renda familiar per capita de até dois salários mínimos que estejam matriculados ou sejam egressos da educação básica, conforme critérios estabelecidos no edital.

Matrículas

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 19 de agosto, no site do Senac RN. As matrículas ocorrerão presencialmente entre os dias 19 e 26 de agosto, mediante apresentação da documentação exigida em edital, incluindo documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência e histórico escolar.

Assistente virtual

Os interessados também podem contar com o apoio de um assistente virtual com inteligência artificial, desenvolvido para esclarecer dúvidas sobre inscrições, requisitos, documentação, divulgação dos resultados e matrícula. As orientações fornecidas têm caráter exclusivamente informativo e não substituem a leitura integral do edital e de seus anexos.

Mais informações no site www.rn.senac.br ou pelo Whatsapp (84) 4005-1000.

Serviço

Programa de Bolsas Senac RN 2026.2

Inscrições: de 3 a 16 de agosto

Valor: gratuito

Vagas: 1.061 (956 para cursos livres e 105 para cursos técnicos)

Modalidade: presencial

Locais: Natal (Centro, Zona Norte, Zona Sul, Alecrim e Barreira Roxa), Mossoró, Assú e Caicó

Resultado: 19 de agosto

Matrículas: de 19 a 26 de agosto

Inscrições e edital: www.rn.senac.br