Allyson faz grande mobilização política em São Gonçalo do Amarante: "histórica"

O bairro Jardins, em São Gonçalo do Amarante, parou nesta quarta-feira (9) para receber Allyson Bezerra durante caravana realizada na cidade. Ao lado da senadora Zenaide Maia, o candidato percorreu ruas tomadas por apoiadores e moradores, em mais um capítulo que já se tornou um dos símbolos da força popular da candidatura.

A mobilização em São Gonçalo do Amarante confirma um movimento que se repete em toda a Grande Natal, onde a caravana passa e o povo comparece em grande número. Bairros como o Jardins têm se transformado em verdadeiros palcos de manifestação política espontânea, reunindo moradores de diferentes idades e perfis em torno de uma mesma bandeira.

A recepção em São Gonçalo do Amarante reforça uma tendência que a candidatura vem consolidando nas últimas semanas, com o crescimento constante do apoio a Allyson Bezerra na região metropolitana, um dos principais colégios eleitorais do estado. Cidade a cidade, a carreata segue somando adesões e mostrando que o clima de mudança para o Rio Grande do Norte ganha corpo nas ruas.