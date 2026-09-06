Esperança: Lito fala sobre chance de tratamento: 'Quero que o remédio chegue'

Diagnosticado após apresentar sintomas neurológicos atípicos, como perda de controle motor no braço e na mão esquerda, Lito passou por exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que confirmaram a doença. Essa condição, causada por príons, pode provocar demência, tremores e perda de habilidades motoras, e atualmente não possui tratamento específico, apenas cuidados paliativos para controle dos sintomas. Durante a internação, ele relatou melhora nos movimentos da mão esquerda, que antes estava praticamente imóvel.

Mesmo diante das limitações, Lito mantém esperança e destacou que sua perspectiva mudou desde o início do tratamento. Ele brincou que antes tinha “0% de escapar” da doença e agora considera ter “0,1%”, reforçando que ainda há um longo caminho pela frente. Em suas redes sociais, além de falar sobre a saúde, comentou episódios da aviação, como o incidente de um Boeing 787-9 da Vietnam Airlines, mostrando que continua ativo e conectado ao seu universo profissional e pessoal.