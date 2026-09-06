O influenciador e mecânico de aviação Lito Sousa compartilhou em vídeo que pode ter acesso a um medicamento contra a Doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurodegenerativa rara que o levou à internação. Ele afirmou que não quer “dar spoiler”, mas espera que o remédio chegue para poder explicar melhor aos seguidores. Apesar das dificuldades, ressaltou que sua cognição permanece intacta e que continua lembrando do passado, mesmo enfrentando inflamações no cérebro.
Esperança: Lito fala sobre chance de tratamento: 'Quero que o remédio chegue'domingo, setembro 06, 2026
O influenciador e mecânico de aviação Lito Sousa compartilhou em vídeo que pode ter acesso a um medicamento contra a Doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurodegenerativa rara que o levou à internação. Ele afirmou que não quer “dar spoiler”, mas espera que o remédio chegue para poder explicar melhor aos seguidores. Apesar das dificuldades, ressaltou que sua cognição permanece intacta e que continua lembrando do passado, mesmo enfrentando inflamações no cérebro.