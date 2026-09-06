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Esperança: Lito fala sobre chance de tratamento: 'Quero que o remédio chegue'

domingo, setembro 06, 2026


O influenciador e mecânico de aviação Lito Sousa compartilhou em vídeo que pode ter acesso a um medicamento contra a Doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurodegenerativa rara que o levou à internação. Ele afirmou que não quer “dar spoiler”, mas espera que o remédio chegue para poder explicar melhor aos seguidores. Apesar das dificuldades, ressaltou que sua cognição permanece intacta e que continua lembrando do passado, mesmo enfrentando inflamações no cérebro.

Diagnosticado após apresentar sintomas neurológicos atípicos, como perda de controle motor no braço e na mão esquerda, Lito passou por exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que confirmaram a doença. Essa condição, causada por príons, pode provocar demência, tremores e perda de habilidades motoras, e atualmente não possui tratamento específico, apenas cuidados paliativos para controle dos sintomas. Durante a internação, ele relatou melhora nos movimentos da mão esquerda, que antes estava praticamente imóvel.

Mesmo diante das limitações, Lito mantém esperança e destacou que sua perspectiva mudou desde o início do tratamento. Ele brincou que antes tinha “0% de escapar” da doença e agora considera ter “0,1%”, reforçando que ainda há um longo caminho pela frente. Em suas redes sociais, além de falar sobre a saúde, comentou episódios da aviação, como o incidente de um Boeing 787-9 da Vietnam Airlines, mostrando que continua ativo e conectado ao seu universo profissional e pessoal.

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