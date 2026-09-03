Ferreira Costa abre 40 vagas de trabalho em Natal

Oportunidades incluem funções operacionais, primeiro emprego e vagas para profissionais com mais de 50 anos e pessoas com deficiência

A Ferreira Costa, maior home center do Nordeste com 142 anos de operação, prevê cerca de 500 contratações sazonais no Nordeste no segundo semestre, período de maior movimentação do varejo por causa de datas como Black Friday, Natal e Ano Novo. Desse total, 40 vagas estão abertas para a unidade de Natal, no Rio Grande do Norte, para reforçar a operação durante o período. As oportunidades são para os cargos de vendedor, atendente, apoio de caixa, operador de loja, auxiliar de depósito, operador de empilhadeira, montador automotivo e auxiliar de Prevenção de Perdas, entre outros.

Para as funções de operador de empilhadeira, vendedor e montador automotivo é exigida experiência anterior. Já os cargos de apoio de caixa, operador de loja, auxiliar de depósito e atendente estão abertos também para quem busca o primeiro emprego. A empresa recebe candidaturas de profissionais com mais de 50 anos e disponibiliza oportunidades para pessoas com deficiência (PCD). As 40 vagas anunciadas permanecem abertas até o preenchimento das posições, enquanto novas oportunidades podem ser abertas de acordo com as necessidades da operação.

A abertura das vagas acompanha o período de maior movimentação do segundo semestre no varejo, que reúne datas como a Black Friday e o Natal e exige o reforço das equipes das lojas. “Estamos reforçando nossas equipes para garantir um atendimento de excelência aos clientes e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidades para profissionais que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Aqui oferecemos oportunidades de desenvolvimento e carreira. Muitos colaboradores que hoje fazem parte do nosso quadro começaram como temporários”, destaca Isabelle Revoredo, Supervisora de RH da loja de Natal.

Além das vagas abertas neste momento, a Ferreira Costa mantém um processo contínuo de recrutamento para diferentes áreas. A empresa conta atualmente com mais de 5.000 colaboradores e possui equipes dedicadas aos processos seletivos em cada unidade de negócio. “Entre as características buscadas nos candidatos estão disponibilidade para aprender, paixão por servir, comprometimento, colaboração e iniciativa, de acordo com as exigências de cada função. Após a contratação, os profissionais passam por processo de onboarding e contam com trilhas de capacitação específicas para cada cargo, além de oportunidades de crescimento interno”, afirma Isabelle Revoredo.

Como se candidatar

Os interessados devem acessar o site de Carreiras da Ferreira Costa, consultar as vagas disponíveis e realizar o cadastro para a oportunidade de interesse. “O processo seletivo pode envolver diferentes etapas, como teste de perfil, entrevistas e envio de documentação. Por isso, orientamos os candidatos a acompanharem todas as fases após a inscrição e a concluírem cada etapa solicitada, evitando a desistência durante o processo”, orienta Isabelle Revoredo, Supervisora de RH da loja de Natal.

Sobre a Ferreira Costa

Fundada há mais de 140 anos, a Ferreira Costa é uma das principais redes de home center do país e referência no mercado de casa, construção e decoração no Nordeste. Com filiais em estados como Pernambuco, Paraíba, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte, a empresa reúne um amplo mix de produtos, com mais de 80 mil itens, serviços e soluções para construir, reformar e decorar. Além de suas nove lojas, a Ferreira Costa também possui loja online disponível no site www.ferreiracosta.com e no aplicativo, com entrega para todo Brasil. Ao longo de sua trajetória, Ferreira Costa consolidou uma atuação marcada pela tradição, pela qualidade no atendimento e pela contribuição ao desenvolvimento das regiões onde está presente.

Serviço - Vagas Ferreira Costa - Natal

Vagas: 40

Inscrições: carreiras.ferreiracosta.com

Período: até o preenchimento das vagas