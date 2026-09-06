Jandaíra: prefeito, ex-prefeita e vereadores declaram apoio a Rafael

Durante o evento, Rafael enfatizou que o Rio Grande do Norte terá duas vagas em disputa para o Senado e defendeu a necessidade de uma bancada alinhada ao projeto do presidente Lula no Congresso Nacional. Ele lembrou que Lula já havia sinalizado apoio direto à sua candidatura e reafirmou o compromisso de ser um defensor incansável dos trabalhadores potiguares e do povo do estado em Brasília.

Encerrando sua fala, Rafael destacou a parceria construída com Jandaíra ao longo de seus dois mandatos como deputado federal. Nesse período, destinou quase R$ 5 milhões em emendas parlamentares para o município, com investimentos em saúde, agricultura e infraestrutura. A mobilização também reuniu outros nomes do grupo político, como Samanda, Mineiro e Divaneide, fortalecendo a estratégia coletiva de apoio ao projeto nacional liderado por Lula.