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DIÁRIO POTIGUAR
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Jandaíra: prefeito, ex-prefeita e vereadores declaram apoio a Rafael

domingo, setembro 06, 2026


A participação de Rafael Motta (PDT) no Piseiro 13, realizado em Jandaíra, reforçou sua ligação histórica com o município e consolidou apoios importantes para sua candidatura ao Senado. Ao lado de Jean Paul Prates, seu suplente, e de Cadu de Lula, candidato ao Governo do Estado, Rafael recebeu o apoio público do prefeito Reginaldo Vitorino, que declarou: “esse é o nosso senador”. A ex-prefeita Marina Marinho, atual secretária de Turismo do RN, também destacou que Rafael é o representante do “Time de Lula”.

Durante o evento, Rafael enfatizou que o Rio Grande do Norte terá duas vagas em disputa para o Senado e defendeu a necessidade de uma bancada alinhada ao projeto do presidente Lula no Congresso Nacional. Ele lembrou que Lula já havia sinalizado apoio direto à sua candidatura e reafirmou o compromisso de ser um defensor incansável dos trabalhadores potiguares e do povo do estado em Brasília.

Encerrando sua fala, Rafael destacou a parceria construída com Jandaíra ao longo de seus dois mandatos como deputado federal. Nesse período, destinou quase R$ 5 milhões em emendas parlamentares para o município, com investimentos em saúde, agricultura e infraestrutura. A mobilização também reuniu outros nomes do grupo político, como Samanda, Mineiro e Divaneide, fortalecendo a estratégia coletiva de apoio ao projeto nacional liderado por Lula.

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