Jandaíra: prefeito, ex-prefeita e vereadores declaram apoio a Rafael

A participação de Rafael Motta (PDT) no Piseiro 13, realizado em Jandaíra, reforçou sua ligação histórica com o município e consolidou apoios importantes para sua candidatura ao Senado. Ao lado de Jean Paul Prates, seu suplente, e de Cadu de Lula, candidato ao Governo do Estado, Rafael recebeu o apoio público do prefeito Reginaldo Vitorino, que declarou: “esse é o nosso senador”. A ex-prefeita Marina Marinho, atual secretária de Turismo do RN, também destacou que Rafael é o representante do “Time de Lula”.