Lisse Concept: Excelência em Unhas e Cuidados Capilares em Ponta Negra



Localizada na Rua Palestina, 99, no bairro de Ponta Negra, a Lisse Concept se destaca no cenário de beleza de Natal por oferecer uma experiência completa e personalizada para seus clientes. O espaço reúne técnicas avançadas e cuidado minucioso, atendendo tanto aos moradores da região quanto aos visitantes que buscam serviços de excelência para unhas e cabelos em um ambiente acolhedor.

O grande diferencial na área de unhas fica por conta da expertise da nail designer Iara Pessoa, que garante acabamentos impecáveis e de alta durabilidade. O portfólio do salão abrange desde a manicure e pedicure tradicional até procedimentos modernos como esmaltação em gel, banho de gel, alongamento e manutenções periódicas, mantendo as mãos e pés sempre bem cuidados.

Além do atendimento especializado em unhas, a Lisse Concept oferece um menu diversificado de transformações e tratamentos capilares. As opções incluem progressiva sem formol, botox capilar, mechas, coloração, cortes, penteados e procedimentos químicos em geral, sempre alinhados à saúde dos fios. Cada atendimento é planejado de forma individualizada para respeitar os objetivos e o estilo de cada cliente, unindo qualidade técnica e bem-estar.

Lisse Concept

Endereço: Rua Palestina, 99, Ponta Negra, Natal/RN

Agendamentos e informações: (84) 92160-0793