Maior produção brasileira em homenagem ao Rei do Pop terá duas sessões no Teatro Riachuelo

Rodrigo Teaser retorna a Natal com o espetáculo “Tributo ao Rei do Pop”, considerado a maior produção brasileira dedicada a Michael Jackson. O show acontece no Teatro Riachuelo no dia 17 de outubro, com duas sessões — uma extra às 18h e outra às 21h, já com os últimos ingressos disponíveis. A apresentação reúne música ao vivo, dança, figurinos e efeitos especiais, recriando momentos marcantes da carreira do artista que se tornou um fenômeno mundial.

Reconhecido por sua fidelidade às performances do Rei do Pop, Teaser construiu uma trajetória sólida ao longo de 14 anos, levando o espetáculo a quatro continentes e 15 países. O diferencial está na supervisão de profissionais que trabalharam diretamente com Michael: LaVelle Smith Jr., coreógrafo oficial, e Kevin Dorsey, co-diretor musical. Essa parceria garante ao público uma experiência autêntica, que vai além de um show musical, recriando elementos visuais e sonoros que marcaram gerações.

A passagem por Natal integra a turnê 2026, em um momento de renovado interesse pela obra de Michael Jackson, impulsionado pela estreia de sua cinebiografia nos cinemas. A expectativa é reunir fãs e admiradores que desejam reviver no palco a atmosfera única das apresentações do artista. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Riachuelo e pelo site Uhuu.com.