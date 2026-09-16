Major Carla Câmara participa da Caravana em Parnamirim nesta quarta (16)





A candidata a deputada estadual Major Carla Câmara (PP), número 11666, participou nesta quarta-feira (16) da Caravana do Azulão, em Parnamirim, ao lado do candidato ao Governo do Rio Grande do Norte Allyson Bezerra. A mobilização teve concentração na Avenida Bela Parnamirim, ao lado do Parque de Exposições Aristófanes Fernandes.

A participação em Parnamirim encerrou uma sequência de compromissos cumpridos por Carla ao longo do dia. Pela manhã, a candidata passou por Petrópolis, Cidade Alta e Alecrim, em Natal, com ações de rua e contato com moradores, comerciantes e trabalhadores. A programação também incluiu mobilização na região do Midway antes do deslocamento para a Região Metropolitana.

Durante a Caravana do Azulão, Major Carla acompanhou a movimentação pelas ruas de Parnamirim e manteve contato com moradores e participantes da mobilização. A agenda integrou mais uma etapa das atividades realizadas pela Caravana do Azulão, que vem passando por diferentes municípios do Rio Grande do Norte.

Com o número 11666, Major Carla Câmara disputa uma vaga de deputada estadual no Rio Grande do Norte pelo Progressistas (PP) e mantém agendas de campanha em Natal, na Região Metropolitana e em outros municípios do estado.