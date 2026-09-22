NÃO HÁ SOBREVIVENTES! Bombeiros confirmam morte do cantor Rick





O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina confirmou nesta terça-feira (22) a morte do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave estava desaparecida desde a segunda-feira (21) e foi localizada após intensas buscas realizadas pela corporação. Os destroços foram encontrados pela manhã, encerrando a expectativa em torno do desaparecimento.

No local do acidente, foram identificadas cinco vítimas fatais. Entre elas, além do cantor Rick, está o empresário Bruno Avelar, segundo apuração da CNN Brasil. Também estavam a bordo o videomaker Paulo Soares e dois pilotos, cujas identidades ainda não foram divulgadas oficialmente.

A tragédia interrompeu a trajetória de Rick, conhecido nacionalmente por sua carreira na música sertaneja ao lado de Renner. A notícia gerou grande comoção entre fãs e colegas do meio artístico, que lamentaram a perda repentina. O caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias da queda da aeronave.