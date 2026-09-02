Nina Souza defende geração de empregos e mais oportunidades no RN





Durante encontros com a população e lideranças, Nina ressaltou a força e a coragem do povo potiguar, destacando que o que falta são oportunidades para que essa capacidade seja demonstrada. Segundo ela, o Rio Grande do Norte possui mão de obra preparada e condições de se tornar uma potência econômica no Nordeste, desde que haja políticas voltadas para geração de empregos e fortalecimento da economia.





A candidata também enfatizou o papel estratégico de Natal e dos municípios do interior, especialmente nas áreas de turismo, cultura e economia local. Para Nina, as belezas naturais da capital, somadas à diversidade cultural e gastronômica do Estado, podem ser melhor aproveitadas para movimentar a economia e abrir novas oportunidades. Entre suas propostas estão a expansão do ensino técnico e profissionalizante, incentivo à capacitação e apoio ao empreendedorismo, criando condições para que empresas e trabalhadores cresçam e contribuam para um RN mais desenvolvido.