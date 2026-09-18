Parnamirim: Vereadora Rárika Bastos destaca editais da PNAB que fortalecem a cultura local



Durante a 98ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Parnamirim, a vereadora Rárika Bastos destacou a publicação de três editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) , que destinam mais de R$ 1 milhão para o fortalecimento da cultura local. O investimento representa um marco importante para artistas, produtores e espaços culturais da cidade, ampliando as possibilidades de criação e valorização das expressões artísticas.

Rárika ressaltou a importância de garantir ampla divulgação dos editais, para que todos os agentes culturais tenham acesso às informações e possam participar de forma efetiva. A parlamentar também enfatizou o papel da transparência e da colaboração entre o poder público e a comunidade artística, reforçando que a cultura é um instrumento essencial de identidade e desenvolvimento social.