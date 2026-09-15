Paulinho Freire afirma que Nina Souza está preparada para fazer a diferença em Brasília

O prefeito de Natal, Paulinho Freire (União), reforçou a competência da candidata a deputada federal Nina Souza (PL) para representar o Rio Grande do Norte na Câmara Federal. A declaração foi feita durante um evento político realizado pelo prefeito de Pedra Grande, Pedro Henrique (PSDB), no último sábado (12).

Durante o discurso, Paulinho ressaltou a trajetória de Nina na vida pública, marcada pela atuação como vereadora de Natal e secretária municipal. Para o prefeito, essa experiência, somada à capacidade de diálogo e ao conhecimento das necessidades da população, credencia a candidata para assumir novos desafios em âmbito federal.

“Nina reúne experiência, sensibilidade e capacidade de trabalho. Ela conhece a realidade do nosso Estado, sabe ouvir as pessoas e tem uma trajetória construída com muita dedicação. Tenho certeza de que vai chegar a Brasília preparada para defender os interesses do Rio Grande do Norte e contribuir ainda mais com o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou Paulinho.

O evento contou ainda com a participação de Nina, do deputado estadual e candidato à reeleição Ezequiel Ferreira (PSDB), além de lideranças políticas locais e da população.