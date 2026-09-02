Pé no Samba confirma Di Propósito e Pagode do Coxa e libera 2º lote de ingressos gratuitos









O pagode vai tomar conta da Via Costeira de Natal em novembro. O grupo Di Propósito é a atração principal do Pé no Samba, evento gratuito que acontece no dia 14 de novembro, a partir das 16h, na Prainha Natal. A programação acaba de ganhar mais um nome: o Pagode do Coxa também está confirmado no palco da festa.





A novidade chega junto com a abertura do segundo lote de ingressos gratuitos. Após o rápido esgotamento do primeiro lote, o público já pode garantir presença na nova remessa de entradas, disponível pela plataforma Komune, em komune.app.br/penosamba.





Com uma trajetória marcada por sucessos que conquistaram o público do pagode em todo o Brasil, o Di Propósito desembarca em Natal como grande atração nacional do evento. O grupo promete um repertório que reúne músicas conhecidas pelos fãs e a energia que consolidou seu nome entre os destaques da nova geração do pagode brasileiro.





Representando a força do pagode potiguar, o Pagode do Coxa se soma à programação levando ao palco a identidade e a animação que já conquistaram o público de Natal. A confirmação reforça a proposta do Pé no Samba de reunir atrações nacionais e locais em uma programação dedicada ao samba e ao pagode.





Além da liberação do novo lote, o Pé no Samba prepara uma ação especial para o próximo sábado, dia 5 de setembro, durante o Sambinha da Laje, na Arena das Dunas. Promotoras estarão no evento realizando uma ação presencial com distribuição de ingressos para o Pé no Samba, aproximando a festa do público que acompanha a cena do samba e do pagode na capital potiguar.





Marcado para começar às 16h, o Pé no Samba aposta na combinação entre grandes atrações, entrada gratuita e a atmosfera da Prainha Natal, na Via Costeira, para criar uma tarde e noite dedicadas ao gênero que segue conquistando diferentes gerações.





Novas informações e atrações que completarão a programação serão divulgadas nas próximas semanas pelas redes sociais do evento.





O Pé no Samba conta com apoio do Programa Câmara Cascudo e da Secretaria de Estado da Cultura. Mais informações: @penosambanatal.





SERVIÇO





Pé no Samba

Data: 14 de novembro de 2026

Horário: 16h

Local: Prainha Natal - Via Costeira

Entrada gratuita

Atrações confirmadas: Di Propósito e Pagode do Coxa

Ingressos: 2º lote disponível em komune.app.br/penosamba

Instagram: @penosambanatal