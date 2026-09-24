Rárika Bastos está sendo voz ativa na Parnamirim moderniza gestão legislativa com foco nos Objetivos da ONU





A Câmara Municipal de Parnamirim está modernizando seus processos legislativos ao adotar como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. A iniciativa busca alinhar a atuação parlamentar às metas globais de sustentabilidade, promovendo maior transparência e participação cidadã.





A vereadora Rarika, que tem sido uma das vozes mais atuantes nesse processo, ressaltou que a integração dos ODS à rotina legislativa representa um avanço significativo para a cidade. “Estamos garantindo que nossas decisões estejam conectadas às necessidades da população e às diretrizes internacionais de desenvolvimento”, afirmou.





Entre os pontos destacados estão políticas inclusivas, incentivo à educação de qualidade e medidas voltadas para o crescimento econômico sustentável. A experiência de Parnamirim é vista como exemplo para outras cidades brasileiras, mostrando que é possível inovar na gestão pública sem perder de vista compromissos globais.